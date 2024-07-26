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Засуджений у Білорусі німець звернувся до Шольца з проханням про допомогу

Ріка Крігера засудили до смертної кари.

Засуджений у Білорусі німець звернувся до Шольца з проханням про допомогу
Рік Крігер
Фото: Linkedin Ріка Крігера

Громадянин Німеччини Рік Крігер, якого у Білорусі засудили до  смертної кари, звернувся через державне білоруське телебачення до канцлера Олафа Шольца, передає The Guardian.

Він закликав главу уряду втрутитися в його справу. Крігер на камеру визнав свою провину, хоча доказів про злочинну діяльність німця у Білорусі немає.

Згідно з профілем LinkedIn, Крігер раніше працював медичним працівником у німецькому Червоному Хресті та співробітником служби безпеки у посольстві США в Берліні. 

Червоний Хрест підтвердив, що засуджений там працював, а німецька щоденна газета Tagesspiegel 26 липня процитувала колишнього колегу Крігера, яка розповіла, що він повідомив про свою поїздку в Україну. У Червоному Хресті припустили, що він відправиться у нашу державу як медик.

Видання зазначає, що, можливо, Білорусь сподівається включити Крігера на обмін полоненими між Росією та Заходом, про який говорять уже декілька місяців. Телевізійне звернення, мабуть, було спрямоване для тиску на уряд Німеччини.

Німецькі офіційні особи не прокоментували чутки про обмін, але раніше міністерство закордонних справ ФРН заявило, що надає Крігеру консульську допомогу та "інтенсивно працює з білоруською владою від його імені".

У п'ятницю представниця пресслужби уряду Німеччини Крістіана Гоффманн заявила, що Шольц знає про справу Крігера і "як і весь уряд, він стурбований цими подіями, особливо у зв'язку зі смертним вироком".

  • Білоруський суд інкримінував Крігеру порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".
  • Справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського.
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