В Італії правий губернатор Тоті пішов у відставку через справу про корупцію, у якій він фігурує

Розслідування пов’язане з дозволами на будівництво та бізнес-контрактами щодо порту Генуї.

Джованні Тоті, правий губернатор Лігурії – північної області Італії, пішов сьогодні у відставку на тлі розслідування справи про корупцію, до якої він ймовірно причетний.

Про це пише Bloomberg.

Тоті, члена урядової коаліційної партії Noi Moderati, відсторонили від посади в травні після того, як розслідування ймовірної корупції стало публічним.

У розслідування також фігурує генеральний директор компанії Iren SpA і колишній президент портового управління, яке керує портом Генуї, Паоло Еміліо Синьоріні. Він вже залишив посаду.

Наразі Тоті перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у корупції, пов’язаній з дозволами на будівництво та бізнес-контрактами щодо генуезького порту.

Очільник проросійської правої партії “Ліга півночі” Маттео Сальвіні, яка також входить до коаліції, стверджує, що розслідування використовують для “впливу на обраних політиків”.