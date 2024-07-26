Новий уряд Естонії запроваджує жорстку економію заради збільшення оборонних витрат

Для посилення оборони Естонії проти загроз з боку Росії естонці повинні прийняти подальше підвищення податків і скорочення державних витрат.

Про це заявив новий прем’єр-міністр, офіцер запасу в силах оборони Естонії Крістен Міхал, пише Bloomberg.

Коаліційний уряд Естонії, який уже бореться з найтривалішою рецесією в Європі, запровадив оборонний податок і найбільшу в країні хвилю скорочень бюджету з часів світової фінансової кризи.

Зміна податків включатиме підвищення на 2% прибуткового податку, корпоративного податку та податку на додану вартість, а також акцизів.

Ці кроки означають, що Естонія з населенням 1,3 мільйона людей тепер є другим спонсором оборонних витрат як частини економічного продукту серед 32 країн-членів НАТО.

“Декому не подобаються скорочення, декому не подобаються податки – все це дуже логічно. Було б чудово, якби був інший шлях. Але нам потрібно більше боєприпасів, і ці рішення мають бути ухвалені”, ‒ сказав Міхал.

Нова адміністрація має довгий список проєктів для фінансування, включно з 1,1 млрд євро на боєприпаси, а також фортифікаційні споруди і “стіну дронів” вздовж кордону з Росією.

“Міністерство оборони вирішило, що нам потрібно вражати цілі, розташовані на більшій відстані і з більшою точністю. Ми вкладемо додатково 4 млрд євро у витрати на оборону протягом п'яти років”, ‒ сказав прем’єр.