Переобрання Урсули фон дер Ляєн - багатообіцяючий для України початок нового політичного сезону в ЄС

Поряд з чітким пріоритетом на розширення Європейського Союзу та розвитком оборонного виробництва, майбутнє Зеленої угоди та відмови від російського викопного палива потребуватимуть більше, ніж декларацій.

Фото: EPA/UPG Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бельгія, 19 червня 2024 року.

Під час промови Урсули фон дер Ляєн перед новообраним Європейським Парламентом, кандидатка зірвала овації сім разів, і більшість з них стосувались підтримки України. З трансляції промови було чітко видно, кого стосується так званий “санітарний кордон”, який проведений між чотири-партійною коаліцією та рештою праворадикалів, які, звісно ж, не аплодували.

Саме ці чотири політичні групи - правоцентрична Європейська народна партія, лівоцентристські соціал-демократи, центристи “Відновлення Європи” та Зелені вибороли для фон дер Ляєн чисельно переконливу більшість. Водночас, голосування було таємним, тому достеменно невідомо, чи віддав свій голос хтось з-поза “санітарного кордону” за Урсулу, і найголовніше - в обмін на що.

У Зеленого курсу з’явиться конкурент

Те, як Урсула фон дер Ляєн говорила про Європейську Зелену Угоду свідчить про ребрендинг цієї політики. На цей раз мова не йшла про натхнення молодими поколіннями, перед якими дорослі політики несуть відповідальність. Також не було ні слова про науку, яка констатує антропогенну зміну клімату. Зелений курс на наступні п’ять років - це про “прагматизм, технологічну нейтральність та інновації”.

Європейський зелений курс з цілями на 2030 та 2050 роки залишатиметься “новою стратегією зростання” блоку. Але це не все. У перші 100 днів переобрана Президента Європейської Комісії запропонує новий Чистий промисловий курс. З одного боку, мова йде про інвестиції в інфраструктуру та промисловість, зокрема в енергоємні галузі. З іншого боку, це про прискорення планування, проведення тендерів та отримання дозволів.

Робота над документом почнеться лише після того, як буде обрано новий Коледж Європейської Комісії - Комісарів, відповідальних за різні напрямки політик ЄС. Інтерв'ю з 25 кандидатами почнуться вже з середини серпня, але робота новоукомплектрованої Єврокомісії почнеться не раніше листопада. За таких підрахунків, новий Чистий промисловий курс слід чекати не раніше початку наступного 2025 року.

Покінчити з російським викопним паливом “раз і назавжди”

Урсула фон дер Ляєн виголосила, що ніколи не забуде, як Путін шантажував Європу, відрізаючи від російського викопного палива, і як вони разом вистояли. Не згадуючи про основний захід - диверсифікацію імпорту газу, вона лише наголосила не “масових інвестиціях у вітчизняні дешеві відновлювані джерела енергії”, що нібито “дозволило звільнитися від брудного російського викопного палива”.

Правда ж полягає у тому, що станом на другий тиждень липня, Європейський Союз залишається світовим лідером за обсягами імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу. Лише за один тиждень ЄС сплачує Росії за викопні палива більш ніж 400 мільйонів євро. Така статистика гостро суперечить політичній заяві Президентки фон дер Ляєн і насторожує щодо подальших рішучих дій Єврокомісії.

Ця битва ще далеко не виграна. Ті 50 мільярдів, які за ініціативою Урсули фон дер Ляєн, були виділені Україні на відбудову та економічну стабільність, і близько не перекривають масштабів фінансування блоком державного бюджету Росії через імпорт викопних палив. Тому найбільше цікавить, як слова: “Разом ми забезпечимо, щоб епоха залежності від російського викопного палива закінчилася. Раз і назавжди” - будуть втілені в життя.

“Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно”

Певним позитивом став заклик до більших інвестицій в безпеку і оборону. Урсула нагадала, що Росія все ще продовжує наступ на Сході України та робить ставку на війну на виснаження, суворішу зиму, та на те, що Європа і Захід розслаблятися. Вона закликала побудувати справжній Європейський оборонний союз та створити єдиний оборонний ринок.

Коли мова пішла про створення комплексної системи протиповітряної оборони - Європейський повітряний щит, всі українці, які слухали промову, затамували подих в очікуванні, що мова йде не лише про захист Європейського повітряного простору, але й Українського. Але дива не сталось і обійшлось лише порівнянням з “сильним символом європейської єдності в питаннях оборони”.

Слід нагадати, що від політичної заяви до реальної стратегії і планів можуть пройти роки. Щонайменше, новий Комісар, відповідальний за оборонну сферу, та зі штатом функціонерів у відповідному профільному директораті, з’явиться не раніше листопада. А зважаючи на те, що вже відомо, що майбутній комісар не матиме достатньо влади, зважаючи на те, що оборона - це компетенція країн-членів ЄС, ініціатива може залишитися символічною.

Розширення ЄС - “ головний пріоритет моєї Комісії”

Урсула фон дер Ляєн наполегливо переконувала Європейський Парламент, що час для нового розширення блоку настав і “історія знову кличе”. Європейську Комісію 2024-2029 року вже охрестили “Комісією Розширення”. При цьому, ми вкотре почули про двосторонні реформи - як в країнах-кандидатах, так і самому ЄС. Поступок ні для кого не буде - “вступ завжди буде процесом, що базується на заслугах”.

На цей раз зрозуміло, що помилок минулого не буде і угорцям не віддадуть мандат з політики розширення ЄС. Наступний комісар з питань розширення не повинен походити з країни-члена, яка не дотримується Копенгагенських критеріїв та інших основних цінностей, на яких побудований ЄС. Станом на останній тиждень липня зацікавленість у портфелі висловила Фінляндія, але ситуація може змінитись ближче до першого тижня серпня.

Наступний Комісар з питань розширення має походити з країни-члена, яка має політичну вагу в ЄС, одночасно будучи рішуче налаштованим на розширення і роблячи важливий акцент на верховенство права та загальних демократичних реформах в країнах-кандидатах.

Кандидат повинен мати збалансоване ставлення до всіх країн-кандидаток, інакше Австрія може не схвалити кандидатуру.

Таким чином, переобрання Урсули фон дер Ляєн на пост Президента Європейської Комісії є багатообіцяючим для України, оскільки вона чітко окреслила підтримку країни та курс на розширення ЄС. Це дає надію на посилення співпраці та інвестицій у відновлення України, а також на подальшу інтеграцію в європейське співтовариство. Водночас, реальні кроки до остаточної відмови від російського викопного палива залишаються викликом, що потребуватиме рішучих дій та впровадження нових політик у майбутньому.