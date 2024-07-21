Байден обговорив підтримку України із Урсулою фон дер Ляєн

Президент США Джо Байден обговорив із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі.

Глава Сполучених Штатів Джо Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн із переобранням на посаду президента Єврокомісії.

Під час телефонної розмови вони обговорили зусилля США та ЄС, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

“Лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному вирішенню найбільших світових проблем. Вони також обговорили підтримку України та спроби притягнути Росію до відповідальності за її агресію”, — йдеться у повідомленні.