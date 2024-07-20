Удар по єменському порту: Нетаньягу заявив, що немає місця, куди не могла б дотягнутися довга рука Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що саме він ініціював удар по єменському порту, який, за його словами, не був цивільним, а використовувався з військовою метою, повідомляє РБК-Україна.

Він подякував військовим за успішний удар по цілі за 1800 кілометрів від кордонів Ізраїлю, який, за його словами, показує ворогам, що немає місця, куди не могла б дотягнутися довга рука Ізраїлю.

Також Нетаньягу сказав, що цей удар був відповіддю на атаку хуситського безпілотника, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

"І, нарешті, у мене є послання ворогам Ізраїлю: не помиляйтеся щодо нас. Ми будемо захищати себе всіма засобами на всіх фронтах. Кожен, хто заподіє нам шкоду, заплатить дуже високу ціну за свою агресію", – наголосив Нетаньягу.