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Удар по єменському порту: Нетаньягу заявив, що немає місця, куди не могла б дотягнутися довга рука Ізраїлю

Єменський порт, по якому вдарили ізраїльські військові, знаходиться за 1800 кілометрів від кордонів Ізраїлю.

Удар по єменському порту: Нетаньягу заявив, що немає місця, куди не могла б дотягнутися довга рука Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що саме він ініціював удар по єменському порту, який, за його словами, не був цивільним, а використовувався з військовою метою, повідомляє РБК-Україна. 

Він подякував військовим за успішний удар по цілі за 1800 кілометрів від кордонів Ізраїлю, який, за його словами, показує ворогам, що немає місця, куди не могла б дотягнутися довга рука Ізраїлю.

Також Нетаньягу сказав, що цей удар був відповіддю на атаку хуситського безпілотника, в результаті якої загинув громадянин Ізраїлю.

"І, нарешті, у мене є послання ворогам Ізраїлю: не помиляйтеся щодо нас. Ми будемо захищати себе всіма засобами на всіх фронтах. Кожен, хто заподіє нам шкоду, заплатить дуже високу ціну за свою агресію", – наголосив Нетаньягу.

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