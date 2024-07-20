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У Іспанії викрили хакерів, пов'язаних із РФ, які причетні до кібератак у країнах НАТО

Хакери здійснювали атаки на сайти держустанов та приватних організацій країн, які підтримують Україну.

У Іспанії викрили хакерів, пов'язаних із РФ, які причетні до кібератак у країнах НАТО
Фото: Reuters

У іспанській Андалусії затримали трьох хакерів, які пов'язані із РФ і які є імовірно причетними до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

По це йдеться у повідомленні Europa Press.

Під час обшуків у будинках затриманих вилучили комп'ютерні й документальні матеріали.

Іспанська поліція вважає, що затримані належать до групи NoName057(16), що виникла після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Група проголосила метою "реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Зазначається, що в основному група займається "розподіленими атаками" на відмову в обслуговуванні, тобто DDoS-атаками, які здійснюють на сайти державних і приватних організацій країн, які підтримують Україну.

Розслідування координує спеціалізована прокуратура. Також ідентифіковують всіх  учасників атак.

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