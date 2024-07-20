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У Бангладеш понад 100 осіб загинули через протести, в країні ввели комендантську годину

Прем'єр-міністерка країни через ескалацію конфлікту скасувала закордонні поїздки.

У Бангладеш понад 100 осіб загинули через протести, в країні ввели комендантську годину
Протести у Бангладеш
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 105 людей загинули під час зіткнень між студентами-протестувальниками та поліцією у Бангладеш.

Про це пишуть Bloomberg та Reuters.

Прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна відклала свої поїздки до Іспанії та Бразилії через ескалацію конфлікту. 

Влада посилила заходи щодо зупинки зіткнень між поліцією та студентами, які протестували проти урядової політики квотування робочих місць. Оскільки кількість загиблих зростає, а поліція не може стримати протести, уряд Хасіни запровадив національну комендантську годину та розгорнув війська.

Армія Бангладеш на протестах
Фото: EPA/UPG
Армія Бангладеш на протестах
Протести у Бангладеш
Фото: EPA/UPG
Протести у Бангладеш

Згодом комендантську годину послабили на дві години з полудня суботи, щоб дозволити людям робити покупки та виконувати інші справи. 

У тих, хто виходив на вулицю, армійці перевіряли посвідчення особи на різних блокпостах, показали телевізійні кадри.Згідно з даними лікарень Бангладеш, у сутичках тисячі людей отримали поранення. 

Протягом п’яти днів поліція застосовувала сльозогінний газ і кидала звукові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали цеглу та палили транспортні засоби.

Уряд поки ніяк не коментує кількість загиблих. 

У п'ятницю в центральному районі Дакки Нарсінгді протестувальники штурмували в'язницю та звільнили понад 850 ув'язнених, перш ніж підпалити установу. У суботу також повідомлялося про окремі випадки підпалів.Багато лідерів опозиційних партій, активістів і протестуючих студентів були заарештовані. 

  • Демонстрації є найбільшими з тих пір, як прем'єр-міністеркаа Шейх Хасіна була переобрана на четвертий термін поспіль. 
  • Загальнонаціональні заворушення спалахнули через обурення студентів суперечливими квотами на державні посади. Студенти виходили на протести протягом місяця. Вони протестували проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
  • У 2018 році уряд Хасіни скасував систему квот, але минулого місяця суд відновив її. Штат оскаржив поновлення, і Верховний суд призупинив його на місяць до слухання 7 серпня.
  • Протести також викликані незмінно високим рівнем безробіття серед молоді, який, згідно з останнім переписом, становить близько 40%.
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