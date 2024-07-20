У Бангладеш понад 100 осіб загинули через протести, в країні ввели комендантську годину

Щонайменше 105 людей загинули під час зіткнень між студентами-протестувальниками та поліцією у Бангладеш.

Про це пишуть Bloomberg та Reuters.

Прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна відклала свої поїздки до Іспанії та Бразилії через ескалацію конфлікту.

Влада посилила заходи щодо зупинки зіткнень між поліцією та студентами, які протестували проти урядової політики квотування робочих місць. Оскільки кількість загиблих зростає, а поліція не може стримати протести, уряд Хасіни запровадив національну комендантську годину та розгорнув війська.

Фото: EPA/UPG Армія Бангладеш на протестах

Фото: EPA/UPG Протести у Бангладеш

Згодом комендантську годину послабили на дві години з полудня суботи, щоб дозволити людям робити покупки та виконувати інші справи.

У тих, хто виходив на вулицю, армійці перевіряли посвідчення особи на різних блокпостах, показали телевізійні кадри.Згідно з даними лікарень Бангладеш, у сутичках тисячі людей отримали поранення.

Протягом п’яти днів поліція застосовувала сльозогінний газ і кидала звукові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали цеглу та палили транспортні засоби.

Уряд поки ніяк не коментує кількість загиблих.

У п'ятницю в центральному районі Дакки Нарсінгді протестувальники штурмували в'язницю та звільнили понад 850 ув'язнених, перш ніж підпалити установу. У суботу також повідомлялося про окремі випадки підпалів.Багато лідерів опозиційних партій, активістів і протестуючих студентів були заарештовані.