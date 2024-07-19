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У Бангладеш через протести загинуло близько 30 людей, країна без інтернету і зв’язку

Протести тривають через розподіл державних посад.

У Бангладеш через протести загинуло близько 30 людей, країна без інтернету і зв’язку
Протести у Бангладеш
Фото: EPA/UPG

У Бангладеш через протести проти правил прийняття на державну службу відомо про щонайменше 32 загиблих. Також є інформація про мінімум тисячу постраждалих. У країні відключили інтернет і мобільні послуги. 

Про це інформує RTL.Today та АР.

Студенти виходили на протести протягом місяця. Вони протестували проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.

Протести різко загострилися в понеділок. Вони є найбільшими з тих пір, як прем'єр-міністра Шейх Хасіну було переобрано на четвертий термін поспіль на січневих виборах.

Зросла кількість повідомлень про загиблих, і протестувальники напали на головний офіс державного телебачення Бангладеш, прорвавшись через головні ворота та підпаливши транспортні засоби та приймальню. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.

Станція продовжує мовлення, хоча місцеві повідомляють, що не отримують сигналу від мовника.

Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш
Фото: EPA/UPG
Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш

Припинення роботи інтернету відбулося після ескалації в четвер.

Вчора ввечері вже були недоступними низка урядових сайтів та сайти деяких видань. За даними моніторингу, відбулося майже повне відключення інтернету, зв'язок різко впав з 90% до приблизно 10%. Імовірно, відключення було здійснене, щоб завадити комунікації організаторів протестів.

Наразі уряд наказав закрити школи та університети на невизначений термін, оскільки поліція активізовуватиме зусилля для відновлення правопорядку.

Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш
Фото: EPA/UPG
Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш

Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш
Фото: EPA/UPG
Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш

Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш
Фото: EPA/UPG
Сутички між протестуальниками та поліцією у Бангладеш

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