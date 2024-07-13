У Франції на вихідні мобілізували 130 тисяч правоохоронців через імовірні протести

У Франції через імовірні протести та заворушення на вихідні мобілізували 130 000 поліцейських та жандармів, щоб забезпечити безперебійне проведення урочистостей до Дня взяття бастилії 14 липня.

Про це пише Le Figaro.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у соцмережі Х опублікував відповідний пост.

"Щоб гарантувати безпеку урочистостей 14 липня, 130 000 поліцейських і жандармів будуть мобілізовані в ці вихідні, включаючи 11 000 в Парижі", — написав міністр.

Він закликав французів бути"згуртованими".

Merci aux 130 000 policiers et gendarmes et aux milliers de sapeurs-pompiers mobilisés ce week-end. Au ministère de l’Interieur nous veillons jour et nuit à votre sécurité.

Bonne Fête nationale à tous ! pic.twitter.com/79wll6rqsU — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 13, 2024

"Зіткнувшись з безвідповідальними людьми, які намагаються посіяти безлад, я закликаю поважати цей момент національної згуртованості", – додав він, не уточнюючи, хто саме є "безвідповідальним".

Щовечора на вулицях будуть 45 тисяч правоохоронців, з яких 10 тисяч – у столичному регіоні. Посилено чергуватимуть також тисячі пожежників.

У поліції вважають, що ризики погромів є високими, а молодь шукає способи поновити свої запаси піротехніки. Тому правоохоронці перехоплюють піротехніку, яку підпільно переправляють до Франції з інших країн Європи.

Раніше Студентська спілка та Профспілка середньої школи за підтримки кількох депутатів від Франції закликали до демонстрації в неділю о 19:00 на площі Бастилії "за уряд Нового Народного Фронту" та "проти президентського перевороту" після позачергових виборів до парламенту.