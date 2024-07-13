Що означає перемога лейбористів на виборах у Великій Британії для України та світу

А от міжнародні питання, у тому числі російсько-українська війна та підтримка України, не були головною темою передвиборчих дебатів у Великій Британії. Розглянемо основні наслідки парламентських виборів і як може змінитися країна за врядування лейбористів.

На позачергових парламентських виборах у Великій Британії 4 липня тріумфально перемогли лейбористи , завершивши 14-річне перебування консерваторів при владі. Для більшості британців Консервативна партія асоціюється з Брекзитом, тобто виходом країни з ЄС. Референдум, який відбувся в червні 2016-го, визначив сучасну зовнішню політику країни. Водночас за минулі 14 років накопичилося багато соціально-економічних проблем, які не так просто вирішити. У першу чергу це реформи системи охорони здоров’я та житлової сфери. Відтак протестне голосування призвело до перемоги лейбористів.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера вітають на Даунінг-стріт 10 після засідання кабінету міністрів у Лондоні, 9 липня 2024 р.

Лідером лейбористів Кір Стармер став у квітні 2020 року. Після розгрому на виборах у грудні 2019 року тодішній голова партії Джеремі Корбін, відомий ультралівими поглядами, боротьбою проти британського істеблішменту та звинуваченнями в антисемітизмі, пішов у відставку. Стармера ж зі самого початку критикували в партії як зліва, так і справа.

Підтримка України триватиме

Одна з передвиборчих обіцянок консерваторів — збільшення витрат на оборону до 2,5 % ВВП до 2030 року. На саміті НАТО в Уельсі 2014 року члени Альянсу погодили, що впродовж наступних 10 років союзники витрачатимуть мінімум 2 % ВВП для потреби оборони.

Фото: commonslibrary.parliament.uk Скільки витрачали країни НАТО на оборону протягом 2014–2023 років

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року актуалізувало переосмислення ролі безпеки та дискусії про переозброєння армій і їхню готовність до сучасної війни.

Новий уряд лейбористи сформували 5 липня 2024 року. Міністром оборони Британії став Джон Гілі, а міністром закордонних справ — Девід Леммі. Обидва відвідували Україну до виборів, зустрічалися з президентом і керівником ОП. Кір Стармер також побував у лютому 2023 року, спілкувався з Володимиром Зеленським і представниками громадянського суспільства.

Цікаво, що новий британський міністр оборони вже здійснив візит до Києва — 7 липня, в День Військово-морських сил України: Джон Гілі в Одесі провів переговори з українським колегою Рустемом Умєровим і командувачем ВМС віцеадміралом Олексієм Неїжпапою та оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, що містить артилерію, малі човни, засоби для розмінування.

Фото: EPA/UPG Британський та український міністри оборони Джон Гілі і Рустем Умєров під час зустрічі в Одесі.

Стармер у перші два тижні урядування активно залучений в міжнародні питання: 9–11 липня — ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні, а 18 липня — саміт Європейської політичної спільноти. Останній пройде в замку Бленхейм, де свого часу народився і виріс сер Вінстон Черчилль. Обидві події є платформами для гуртування Заходу навколо ідеї підтримки України.

Ще під час візиту міністра закордонних справ Девіда Кемерона на початку травня 2024 року Велика Британія та Україна оголосили про підготовку угоди про столітнє партнерство. Поки що про якусь конкретику казати складно, але будемо сподіватися, що нові домовленості сприятимуть розбудові безпеки в Європі.

У Британії як ніде працює інституційна пам’ять, і коли влада змінюється, зберігаються політики щодо стратегічних тем, до яких належить і підтримка України. Це ми можемо бачити завдяки заяві Кіра Стармера про використання Україною британської зброї для протидії РФ. (Щоправда, 12 липня Міноборони Британії уточнило, що Україні не дозволяли бити ракетами Storm Shadow по Росії. Офіційні особи стурбовані, що такі дії спричинять ескалацію та можуть втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією. — Ред.)

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі 7 липня під час візиту до Польщі сказав, що «військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України Великою Британією залишатиметься непохитною».

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ліндон Леммі (ліворуч) та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції після зустрічі в Хобеліні, Польща, 7 липня 2024 р.

За даними британського парламенту, після 24 лютого 2022 року Лондон надав Україні допомоги на 12,7 мільярда фунтів, серед яких 7,6 мільярда — військова: і передача озброєнь, і тренування ЗСУ на території Сполученого Королівства (операція INTERFLEX, яку завершили 42 тисячі військовослужбовців). Велика Британія першою підписала з Україною безпекову угоду в січні 2024 року.

Але підтримка України залежить від наявних ресурсів для переозброєння армії самої Великої Британії. Лейбористи заявили, що проведуть аудит стану справ у Міноборони й ухвалять за його підсумками рішення про подальші реформи в обороні країни від зовнішніх загроз.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання Ради Україна-НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024 р.

Внутрішні питання перш за все

Але через політичні моменти саме внутрішні виклики будуть формувати порядок денний уряду лейбористів. Перед виборами Лейбористська партія обіцяла звести півтора мільйона нових будинків для британців. Усе залежатиме від здатності кабінету Стармера діяти швидко й системно, адже питання доступності житла турбує громадян Сполученого Королівства роками й десятиліттями.

Були обіцянки з боку і консерваторів, і лейбористів зробити житло для британців доступнішим. Особливо для тих, хто купує помешкання вперше.

Станом на 2021 рік в Англії та Уельсі 77,9 % людей жили в приватних будинках, а 21,7 % — у квартирах. Тоді ж 62,5 % населення Великої Британії були власниками свого житла порівняно з 64,3% у 2011 році.

Консерватори обіцяли зменшити орендну плату за землю для винаймачів житла. Досі чинний закон про житло від 1988 року, згідно з яким можуть виселити орендарів за рішенням суду від власників житла. Британське житлове законодавство доволі заплутане. Основне завдання в тому, щоб дозволити купувати квартири, а не лише мешкати там на правах оренди.

Фото: EPA/UPG Машини швидкої допомоги біля лікарні в Лондоні, 9 березня 2023 р

Інше внутрішнє питання, над яким працюватимуть лейбористи, — це реформування системи охорони здоров’я (NHS). Через кризу Британія зменшує фінансування охорони здоров’я. Основна проблема британської медицини — це довге очікування прийому в лікарів унаслідок зменшення кількості ліжко-місць і зростання навантаження на спеціалістів через старіння нації. Уряд Британії критикують за те, що державні стандарти оплати послуг лікарень є недостатніми і не покривають реальних витрат.

Аналогічно це стосується високих податків й інфляції.

Через наслідки пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ в Україну інфляція в Британії сягнула 11,1 % у жовтні 2022 року. І хоч у травні 2024-го вона склала 2 %, ціни не зменшуються так само швидко. Вартість продуктів на 25 % вища, ніж на початку 2022 року.

Лейбористи прагнуть не піднімати і без того високі податки, запроваджені за консерваторів, і пообіцяли більше видатків на освіту й охорону здоров’я. Найближчий час покаже, як передвиборчі обіцянки будуть втілені.