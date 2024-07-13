​Глава МЗС Польщі: Варшава розглядає можливість збиття російських ракет над своєю територією

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.

Про це він сказав під час виступу в Американському інституті підприємництва на полях саміту НАТО у Вашингтоні, пише Politico.

Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами. Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", – зазначив польський міністр і додав, що Польща має право збивати російські ракети, які потраплять на її територію, "ми припускаємо, помилково". Однак їх перехоплення можливе лише після того, як вони перетнуть кордон, і це є дилемою, адже можуть постраждати громадяни Польщі

"Українці кажуть: «Будь ласка, ми не заперечуватимемо, зробіть це над нашим повітряним простором, коли їм загрожує безпосередня небезпека перетину території Польщі. На мій погляд, це самозахист, але ми вивчаємо цю ідею", – сказав Сікорський.

У виданні додають, що така заява є "відходом" від попередньої позиції Варшави в цьому питанні. Раніше віце-прем’єр-міністр і міністр оборони країни Владислав Косіняк-Каміш заявив, що цей крок потребуватиме схвалення союзників по НАТО на тлі побоювань щодо можливої ескалації.