​Глава МЗС Польщі: Варшава розглядає можливість збиття російських ракет над своєю територією

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.
Про це він сказав під час виступу в Американському інституті підприємництва на полях саміту НАТО у Вашингтоні, пише Politico.
Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами. Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.
"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", – зазначив польський міністр і додав, що Польща має право збивати російські ракети, які потраплять на її територію, "ми припускаємо, помилково". Однак їх перехоплення можливе лише після того, як вони перетнуть кордон, і це є дилемою, адже можуть постраждати громадяни Польщі
"Українці кажуть: «Будь ласка, ми не заперечуватимемо, зробіть це над нашим повітряним простором, коли їм загрожує безпосередня небезпека перетину території Польщі. На мій погляд, це самозахист, але ми вивчаємо цю ідею", – сказав Сікорський.
У виданні додають, що така заява є "відходом" від попередньої позиції Варшави в цьому питанні. Раніше віце-прем’єр-міністр і міністр оборони країни Владислав Косіняк-Каміш заявив, що цей крок потребуватиме схвалення союзників по НАТО на тлі побоювань щодо можливої ескалації.
- Востаннє російська ракета залітала на територію Польщі 24 березня 2024, коли РФ цілилась в енергооб'єкти Львівщини. Одна ракета залетіла на територію Польщі і пробула там 39 секунд. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У МЗС країни заявили, що вимагатимуть від Росії пояснень, яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
- Навесні минулого року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.
- 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023-му ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула там близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.
- 15 листопада 2022 під час обстрілу РФ України одна з ракет упала на території Пшеводув Люблінського воєводства. Тоді МЗС Польщі заявило, що вона була "російського виробництва". Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів. Пізніше в Польщі заявили, що ракета була українською.