Сестра короля Чарльза повернулася до виконання публічних обов'язків

Британська принцеса Анна відновилася від ушкодження, отриманого у червні через агресивну поведінку коня. Сестра монарха готова поступово повертатися до повноцінного виконання покладених на неї обов'язків члена королівської родини.

Як повідомляє BBC, принцеса взяла участь у нагородженні переможців змагань з верхової їзди серед людей з інвалідністю. Організація, що влаштовує заїзди, перебуває під патронатом Анни ще з 70-х років минулого століття.

За час лікування сестра Чарльза ІІІ пропустила кілька важливих подій. Вона не змогла взяти участь у прийомі на честь державного візиту імператора Японії, а також була вимушена скасувати запланований візит до Канади.