На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
ГоловнаСвіт

Сестра короля Чарльза повернулася до виконання публічних обов'язків

У червні принцеса Анна отримала травму голови через удар коня. 

Сестра короля Чарльза повернулася до виконання публічних обов'язків
Принцеса Анна
Фото: EPA/UPG

Британська принцеса Анна відновилася від ушкодження, отриманого у червні через агресивну поведінку коня. Сестра монарха готова поступово повертатися до повноцінного виконання покладених на неї обов'язків члена королівської родини.

Як повідомляє BBC, принцеса взяла участь у нагородженні переможців змагань з верхової їзди серед людей з інвалідністю. Організація, що влаштовує заїзди, перебуває під патронатом Анни ще з 70-х років минулого століття.

За час лікування сестра Чарльза ІІІ пропустила кілька важливих подій. Вона не змогла взяти участь у прийомі на честь державного візиту імператора Японії, а також була вимушена скасувати запланований візит до Канади.

  • Анну госпіталізувати 24 червня. Вона стала вже третьою королівською особою, яка цьогоріч була вимушена взяти павзу щодо своїх обов'язків після короля та принцеси Уельської Кетрін, в яких діагностували рак. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies