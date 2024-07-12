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Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру

Він наголосив, що зараз Росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.

Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру
Едгарс Рінкевичс
Фото: EPA/UPG

Передусім багато залежить від того, як НАТО та партнери будуть підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає “Голос Америки”.

“Боротьба з російською агресією, постачання більшої кількості зброї, надсилання більшої кількості боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо, - це те, що нам потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають ці обмеження. Я справді сподіваюся, що їх скасують”, – пояснив Рінкевичс.

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Третім кроком є накладення подальших санкцій на Росію та Білорусь з боку союзників України, а четвертим - юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.

“І якщо Росія побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру”, – зазначив президент Латвії. 

Він наголосив, що зараз Росія не зацікавлена у мирі, й будь-які угоди не є можливими.

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