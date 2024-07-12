ЄС використовуватиме термін “окупований” до Абхазії та Цхінвальського регіона

Євросоюз змінює термінологію, пов'язану з Абхазією та Цхінвальським регіоном, і запроваджує слово “окупований” до них.
Про це повідомляє Netgazeti.
Раніше ЄС використовував до цих грузинських територій термін breakaway ("що відколовся", або ж “самопроголошені”).
“Майже через п'ятнадцять років після серпневої російсько-грузинської війни термінологія ЄС офіційно змінюється з додаванням слова “окуповані”, - йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення було прийнято у травні цього року, а ініціювали його ще в жовтні 2023 року.
Вперше цю термінологію використав 9 червня речник Європейської комісії Петер Стано, коментуючи так звані "парламентські вибори" в окупованій "Південній Осетії".