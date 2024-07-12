F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
ГоловнаСвіт

ЄС використовуватиме термін “окупований” до Абхазії та Цхінвальського регіона

Відповідне рішення було прийнято у травні цього року.

ЄС використовуватиме термін “окупований” до Абхазії та Цхінвальського регіона
ЄС використовуватиме термін “окупований” до Абхазії та Цхінвальського регіона
Фото: EPAUPG

Євросоюз змінює термінологію, пов'язану з Абхазією та Цхінвальським регіоном, і запроваджує слово “окупований” до них.

Про це повідомляє Netgazeti.

Раніше ЄС використовував до цих грузинських територій термін breakaway ("що відколовся", або ж “самопроголошені”). 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Майже через п'ятнадцять років після серпневої російсько-грузинської війни термінологія ЄС офіційно змінюється з додаванням слова “окуповані”, - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято у травні цього року, а ініціювали його ще в жовтні 2023 року.

Вперше цю термінологію використав 9 червня речник Європейської комісії Петер Стано, коментуючи так звані "парламентські вибори" в окупованій "Південній Осетії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies