В Австралії військовослужбовицю та її чоловіка арештували за підозрою у шпигунстві на користь Росії, пише “Бі-Бі-Сі”.

Слідчі кажуть, що подружжя – обидва австралійські громадяни російського походження – отримали матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою.Проте австралійська поліція заявляє, що "значного компрометування" військових таємниць виявлено не було.

Це перший раз, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені Австралією у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві.

40-річна рядова армії Кіра Корольова та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені в п’ятницю за одним пунктом звинувачення у підготовці до шпигунства, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 15 років.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що він був "широко проінформований" службами безпеки країни, але не буде коментувати справу безпосередньо, оскільки вона зараз розглядається судами.

Комісар федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу сказав, що подружжя було в Австралії більше десяти років до ймовірного злочину і обоє стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком з інформаційних систем в армії, на цю посаду вона отримала допуск, кажуть у поліції.

Кершоу стверджує, що підозрювана таємно їздила до Росії під час відпустки, а потім доручила своєму чоловікові отримати доступ до її робочого облікового запису та надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.

Розслідування щодо того, чи був будь-який із матеріалів доставлений росіянам, все ще триває. Звинувачення можуть бути посилені.

Офіційні особи відмовилися відповідати на запитання про характер документів або про те, як владі стало відомо про ймовірні злочини.