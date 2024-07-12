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Уряд Іспанії засудив акції з обливання туристів водою у Барселоні

Мітингарі цілили у гостей міста з водяних пістолетів, закликаючи їх "забиратися геть".

Уряд Іспанії засудив акції з обливання туристів водою у Барселоні
Антитуристична акція у Барселоні

Міністерство туризму Іспанії висловило обурення діями жителів Барселони, які на вулицях вимагали від гостей столиці Каталонії "забиратися геть" і обливали їх з водяних пістолетів.

Як пише Reuters, очільник відомства Жорді Хереу, який колись був мером Барселони, заявив, що мітингарі "не представляють іспанську культуру гостинності" і назвав їхні акції "обурливими, але перебільшеними з боку медіа".

Не лише у Барселоні, але й в інших популярних містах країни місцеві жителі все частіше проводять подібні протести, щоб привернути увагу до здорожчання житла та інших негативних процесів, до яких призводить засилля туристів.

На думку міністра Хереу, невдоволення громадян можна приборкати, змінивши порядок перерозподілу коштів від туризму та підвищивши якість працевлаштування у цій сфері.  

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