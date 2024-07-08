Шестеро людей отримали травми в іспанському місті Памплона під час традиційного забігу з биками.

Про це пише The Sun.

Одна людина отримала черепно-мозкову травму, інші п’ятеро постраждалих мають переважно забої.

Декількох постраждалих госпіталізували.

Забіги з биками у Памплоні відбуваються щороку з 7 по 14 липня. Сотні людей ганяються за шістьма величезними биками, деякі з яких важать понад 600 кілограмів.

Забіг відбувається на відтинку довжиною 875 метрів у вузьких провулках Памплони. Його учасники заганяють тварин на арену для кориди, де тварин убивають матадори.

Десятки бігунів, більшість з яких молоді чоловіки, щороку отримують травми під час забігу. З 1924 року було зафіксовано 16 летальних випадків, воостаннє у 2009-му.

Зоозахисники називають прогони з биками “середньовічною жорстокістю”. Попри це, фестиваль щороку продовжує приваблювати тисячі відвідувачів з усього світу.