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Під час забігу биків в Іспанії шість людей отримали травми

Декількох постраждалих госпіталізували.

Під час забігу биків в Іспанії шість людей отримали травми
Фото: EPA/UPG

Шестеро людей отримали травми в іспанському місті Памплона під час традиційного забігу з биками.

Про це пише The Sun.

Одна людина отримала черепно-мозкову травму, інші п’ятеро постраждалих мають переважно забої.

Декількох постраждалих госпіталізували.

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Забіги з биками у Памплоні відбуваються щороку з 7 по 14 липня. Сотні людей ганяються за шістьма величезними биками, деякі з яких важать понад 600 кілограмів. 

Забіг відбувається на відтинку довжиною 875 метрів у вузьких провулках Памплони. Його учасники заганяють тварин на арену для кориди, де тварин убивають матадори.

Десятки бігунів, більшість з яких молоді чоловіки, щороку отримують травми під час забігу. З 1924 року було зафіксовано 16 летальних випадків, воостаннє у 2009-му.

  • Зоозахисники називають прогони з биками “середньовічною жорстокістю”. Попри це, фестиваль щороку продовжує приваблювати тисячі відвідувачів з усього світу.

Фото: EPA/UPG

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