Орбан отримав право сформувати ультраправу фракцію у Європарламенті

За правилами група має складатися з 23 євродепутатів із семи країн.

Новий правий альянс прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримав достатню підтримку для того, щоб стати офіційною ультраправою групою в Європейському парламенті.

Про це пише Politico та The Guardian.

Про долучення до фракції заявила бельгійська партія. Перед нею подібні рішення оприлюднили нідерландські та іспанські ультраправі. Таким чином збільшується до семи кількість країн ЄС, представлених в нещодавно запущеному альянсі Орбана «Патріоти за Європу».

Це означає, що альянс має право сформувати новву праву фракцію Європейського парламенту.

За правилами група має складатися з 23 євродепутатів із семи країн. Такі обʼєднання отримують фінансові та процедурні переваги.

Національне об’єднання Франції може стати ще одним союзником після другого туру парламентських виборів у Франції. Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні також висловила інтерес до нового руху, але не підтвердила свою участь.

З утворенням нової фракції Орбан претендує на те, щоб стати домінуючою правою силою в парламенті ЄС. Окрім кампанії за консервативні сімейні цінності та проти імміграції, група намагатиметься припинити європейську підтримку захисту України від вторгнення Росії.