У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"

У Франції в другому турі парламентських виборів за попередніми опитуваннями лідирує альянс лівих сил "Народний фронт".
Про це пише Le Figaro.
О 20:00 оприлюднені попередні результати другого туру виборів до парламенту.
У виданні зазначили, що, за даними інституту опитування Ifop, на загальний подив, "Новий народний фронт" посів перше місце, йому прогнозують від 180 до 215 місць у парламенті.
На другому місці опинився блок пропрезидентських сил "Разом", їм можливо дістанеться від 150 до 175 місць.
На третьому місці є "Національне об’єднання", яке разом із союзниками матимуть від 120 до 150 місць.
Республіканці та різні праві отримають від 60 до 65 місць.
Жоден із трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості.
Вибори у Франції
- У другому турі виборів Франції прогнозували рекордну явку на виборах за останні 30 років.
- Останні опитування громадської думки передбачали, що "Національне об'єднання" отримає найбільшу кількість місць у парламенті, але передбачали, що вона може не набрати абсолютної більшості.
- У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% (понад 10,6 млн голосів).
- Після першого туру французькі партії, щоб зменшити шанси “Національного об’єднання”, зняли 190 кандидатів.
- Лідерка французьких правих, партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен пообіцяла у разі перемоги на виборах заборонити Україні використовувати надану Францією далекобійну зброю для ударів по Росії.
- 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту.