У Франції за результатами опитувань на виборах лідирує лівий "Народний фронт"

У Франції в другому турі парламентських виборів за попередніми опитуваннями лідирує альянс лівих сил "Народний фронт".

Про це пише Le Figaro.

О 20:00 оприлюднені попередні результати другого туру виборів до парламенту.

У виданні зазначили, що, за даними інституту опитування Ifop, на загальний подив, "Новий народний фронт" посів перше місце, йому прогнозують від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці опинився блок пропрезидентських сил "Разом", їм можливо дістанеться від 150 до 175 місць.

На третьому місці є "Національне об’єднання", яке разом із союзниками матимуть від 120 до 150 місць.

Республіканці та різні праві отримають від 60 до 65 місць.

Жоден із трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості.

Вибори у Франції