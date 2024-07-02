Французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів

Центристський альянс президента Еммануеля Макрона та лівий “Новий народний фронт” мають час до сьогоднішнього вечора стратегічно відкликати кандидатів від другого і останнього туру голосування у неділю, 7 липня, аби спробувати завадити перемозі ультраправих.

Про це пише Bloomberg.

Кінцевий термін подачі документів для участі в другому турі – 18:00.

За даними газети Le Monde, у тактичному маневрі, щоб зменшити шанси “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, з виборчих перегонів наразі вибули 190 кандидатів.

“Національне об’єднання” та його союзники домінували в першому турі голосування 30 липня, набравши 33,2% голосів. Лівий альянс “Новий народний фронт” отримав 28%, а коаліція Макрона ‒ 20,8%.

У більше ніж половині з 577 округів до другого туру пройшло троє кандидатів. У таких ситуаціях кандидат, який посів третє місце, може знятися, щоб підвищити шанси іншої основної партії перемогти “Національне об’єднання”.

Джордан Барделла, президент “Національного об’єднання” закликав виборців об’єднатися за кандидатів від його партії у другому турі в неділю, навіть звернувшись до “поміркованих лівих виборців, які не сприймають екстремізм і радикалізм”.

Зі свого боку прем’єр-міністр Габріель Атталь, який представляє партію Макрона “Відродження”, попросив усі групи об’єднати зусилля, щоб не дати ультраправим отримати абсолютну більшість. Він прагнув створити “плюралістичну Національну асамблею”, яка б об’єднала праві та ліві партії.

Хоча формально президентство Макрона не стоїть на кону – він сказав, що не планує йти у відставку – недільні результати вкажуть на його подальші дії. Йому або доведеться розділити керівні обов’язки з групою Ле Пен, або керувати парламентом, який буде фактично заблокований.

Абсолютна більшість “Національного об'єднання” передала б посаду прем'єр-міністра Барделлі, а його партії зможуть легко ухвалювати закони. Історично склалося так, що основні політсили Франції об’єднувалися, щоб утримати ультраправих, які ніколи не мали влади в сучасній Французькій республіці, поза урядом.

Ультраправій партії та її союзникам знадобиться 289 місць для повної більшості.