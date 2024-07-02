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Французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів

"Національне об'єднання" та його союзники прагнуть отримати абсолютну більшість.

Французькі партії хочуть заблокувати ультраправих. З виборів знялися 190 кандидатів
Передвиборчі плакати "Національного об'єднання"
Фото: EPA/UPG

Центристський альянс президента Еммануеля Макрона та лівий “Новий народний фронт” мають час до сьогоднішнього вечора стратегічно відкликати кандидатів від другого і останнього туру голосування у неділю, 7 липня, аби спробувати завадити перемозі ультраправих.

Про це пише Bloomberg.

Кінцевий термін подачі документів для участі в другому турі – 18:00. 

За даними газети Le Monde, у тактичному маневрі, щоб зменшити шанси “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, з виборчих перегонів наразі вибули 190 кандидатів.

“Національне об’єднання” та його союзники домінували в першому турі голосування 30 липня, набравши 33,2% голосів. Лівий альянс “Новий народний фронт” отримав 28%, а коаліція Макрона ‒ 20,8%.

У більше ніж половині з 577 округів до другого туру пройшло троє кандидатів. У таких ситуаціях кандидат, який посів третє місце, може знятися, щоб підвищити шанси іншої основної партії перемогти “Національне об’єднання”.

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Джордан Барделла, президент “Національного об’єднання” закликав виборців об’єднатися за кандидатів від його партії у другому турі в неділю, навіть звернувшись до “поміркованих лівих виборців, які не сприймають екстремізм і радикалізм”. 

Зі свого боку прем’єр-міністр Габріель Атталь, який представляє партію Макрона “Відродження”, попросив усі групи об’єднати зусилля, щоб не дати ультраправим отримати абсолютну більшість. Він прагнув створити “плюралістичну Національну асамблею”, яка б об’єднала праві та ліві партії.

Хоча формально президентство Макрона не стоїть на кону – він сказав, що не планує йти у відставку – недільні результати вкажуть на його подальші дії. Йому або доведеться розділити керівні обов’язки з групою Ле Пен, або керувати парламентом, який буде фактично заблокований.

Абсолютна більшість “Національного об'єднання” передала б посаду прем'єр-міністра Барделлі, а його партії зможуть легко ухвалювати закони. Історично склалося так, що основні політсили Франції об’єднувалися, щоб утримати ультраправих, які ніколи не мали влади в сучасній Французькій республіці, поза урядом.

Ультраправій партії та її союзникам знадобиться 289 місць для повної більшості. 

  • Раніше 170 чинних і колишніх дипломатів Франції опублікували у Le Monde спільне звернення до французів, у якому закликали людей не голосувати за ультраправі сили.
  • Прем'єр Габріель Атталь заявив, що перемога ультраправих залишить Україну без підтримки. За його словами, Барделла, заявив про намір припинити постачання ракет SCALP, які ЗСУ використовують для ураження російських військових об'єктів.
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