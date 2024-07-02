Італія призначила нового посла в Україні

Італія призначила послом в Україні Карло Формозу - це досвідчений дипломат, який перед цим очолював посольство в Португалії.
Про це повідомляється на сторінці посольства у соцмережі Х.
Формоза зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у Євросоюз.
Congratulations to Carlo Formosa, new Ambassador of Italy to Ukraine 🇮🇹🤝🇺🇦@italyinukr pic.twitter.com/V63MTf1tL4— Italy MFA (@ItalyMFA_int) July 1, 2024
За довідкою, яку наводить італійське ANSA, 61-річний Формоза має політологічну освіту. Він працює в Міністерстві закордонних справ із 1992 року. Він також працював в посольстві у В’єтнамі, потім в Ірані, після чого більшість часу до 2017 року обіймав різні посади в МЗС.
Після невеликого періоду роботи у приватному секторі Формоза у 2020 році став послом у Португалії, а з 1 липня 2024 року призначений послом в Україні.
- Раніше посольство Італії в Україні очолював П’єр Франческо Дзадзо. З 1 січня цього року він очолив групу послів країн G7 в Києві. Дзадзо був одним з небагатьох послів, які не поїхали з Києва завчасно чи одразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії.