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Італія призначила нового посла в Україні

Ним став Каро Формоза, який до цього очолював посольство в Португалії.

Італія призначила нового посла в Україні
Карло Формоза
Фото: МЗС Італії

Італія призначила послом в Україні Карло Формозу - це досвідчений дипломат, який перед цим очолював посольство в  Португалії.

Про це повідомляється на сторінці посольства у соцмережі Х.

Формоза зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у Євросоюз.

За довідкою, яку наводить італійське ANSA, 61-річний Формоза має політологічну освіту.  Він працює в Міністерстві закордонних справ із 1992 року. Він також працював в посольстві у В’єтнамі, потім в Ірані, після чого більшість часу до 2017 року обіймав різні посади в  МЗС.

Після невеликого періоду роботи у приватному секторі Формоза у 2020 році став послом у Португалії, а з 1 липня 2024 року призначений послом в Україні. 

  • Раніше посольство Італії в Україні очолював П’єр Франческо Дзадзо. З 1 січня цього року він очолив групу послів країн G7 в Києві. Дзадзо був одним з небагатьох послів, які не поїхали з Києва завчасно чи одразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії. 
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