В Росії заявили про чергову атаку безпілотників

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі майже 40 безпілотників, які атакували шість областей РФ. Найбільше дронів нібито збили у Курській області.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Як завжди, РФ звітує, що начебто збили всі повітряні цілі.

"Знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської і по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше у росЗМІ повідомляли, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії, а в Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.