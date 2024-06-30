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В Росії заявили про чергову атаку безпілотників

Найбільше дісталося Курській області.

В Росії заявили про чергову атаку безпілотників
Фото: Генштаб ЗСУ

У Міноборони Росії заявили про збиття цієї ночі майже 40 безпілотників, які атакували шість областей РФ. Найбільше дронів нібито збили у Курській області.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Як завжди, РФ звітує, що начебто збили всі повітряні цілі.

"Знищено п'ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської і по два БПЛА над територіями Орловської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Раніше у росЗМІ повідомляли, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні Бєлгородської області Росії, а в Брянській області начебто була здійснена атака за допомогою чотирьох безпілотників.

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