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Російська армія вбила та поранила 22 цивільних на Донеччині

Росіяни поранили 5195 мирних жителів Донецької області.

Російська армія вбила та поранила 22 цивільних на Донеччині
обстріли Донеччини
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія за минулу добу вбила 8 цивільних у Донецькій області і 14 мирних жилетів зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 29 червня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Слов'янську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2041 загиблий і 5195 поранений) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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