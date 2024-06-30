Російська армія вбила та поранила 22 цивільних на Донеччині

Російська армія за минулу добу вбила 8 цивільних у Донецькій області і 14 мирних жилетів зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
"За 29 червня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Слов'янську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (2041 загиблий і 5195 поранений) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська армія продовжує терор міста Селидове Донецької області: цього разу під обстріл потрапила місцева шахта.