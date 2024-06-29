Головне за суботу, 29 червня: удар по Вільнянську, 117 боєзіткнень, рятувально-пошукова операція у Дніпрі

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, звільнення з полону українських священиків, загибель шахтарів на Львівщині, графіки відключень на завтра, санкції проти Білорусі. Яким запам’ятається 857-й день повномасштабної війни.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області, повідомляє ДСНС.

О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

За попередніми даними, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей, 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.

На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

На шахті “Відродження” у селі Межиріччя Червоноградського району Львівської області сьогодні загинуло двоє шахтарів.

На глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

Загинули:

Андрій Кончук, 37 років. На шахті «Відродження» працював майже 3 роки, до того – на шахті “Великомостівська”;

Володимир Макогін, 36 років. На шахті “Відродження” працював шість років.

Гірників шукали 15 рятувальників та 26 працівників шахти, але врятувати чоловіків не вдалося.

Як повідомили у державному підприємтсві "Львіввугілля", о 13:20, на сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта “Сокальський”, під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі.

Рятувально-пошукова операція у Дніпрі на місці удару по багатоповерхівці вночі триватиме, повідомив заступник начальника управління ДСНС в області Євген Білий, пише Суспільне.

За його словами, 29 червня до робіт залучили важку техніку. З її допомогою розбирають конструкції будинку, які нависали й загрожують життю людей.

У рятувально-пошуковій операції беруть участь надвзичайники Дніпра та області, зокрема Кривого Рогу. Зараз на місці працює 150 фахівців і 15 спецмашин, сказав Білий.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22 годину відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка сьогодні залишалася на Покровському напрямку.

Противник завдав по території України двох ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили пункт управління окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та три райони зосередження особового складу противника. Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 червня – в новині.

Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки на Донеччині, заявили у бригаді “Азов”.

"Відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів. Російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану", – йдеться у повідомленні.

Також "Азов" повідомив, що Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях.

Частини окупантів зазнали важких втрат. Техніка знищувалась десятками, особовий склад – сотнями.

Через ранкові російські обстріли на Донеччині загинуло троє цивільних осіб, ще четверо осіб поранені, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському – поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна людина поранена у Курахівці.

"Вся Донеччина – небезпечна для життя територія. Прошу всіх: бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Філашкін.

Звільнити з півторарічного російського полону українських священиків Івана Левицького і Богдана Гелету вдалося за сприяння Ватикану.

Про це розповів кореспондентці LB.ua Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас під час Національного молитовного сніданку під патронатом президента.

Під час заходу президент Володимир Зеленський подякував священослужителям за силу і гідність та нагадав, що окупанти схопили їх 16 листопада 2022 року у Бердянську, де вони служили у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Священиків вдалося повернути за сприяння та посередництву папи Франциска.

"Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу", – зазначив глава держави та нагадав, що із російського полону повернули 90 військовослужбовців і 10 цивільних.

Вісвальдас Кульбокас розповів кореспондентці LB.ua, що доклали зусиль до обміну і Україна, і Ватикан.

За його словами, зараз у російському полоні вже немає католицьких священиків, але є служителі інших конфесій, які потребують звільнення.

Один зі звільнених із полону священиків, Богдан Гелета, розповів кореспондентці LB.ua, що їх утримували у різних місцях Донецької області, і тільки останніми днями перед обміном перевозили по території РФ.

Подробиці – в новині.

Завтра заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться впродовж усієї доби, повідомили в Укренерго.

З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

Сьогодні, 29 червня, Рада ЄС ухвалила санкції проти білоруської економіки, які віддзеркалять деякі з обмежень проти Росії. Це повинно вирішити проблему обходу діючих обмежень, пише "Європейська правда".

Зокрема продовжується заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також впроваджуються додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.

Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.

Зазначається, що також заборонять прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти. Під санкції потрапить і імпорт сирої нафти. Санкції на останню доповнять новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!