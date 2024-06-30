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Киян попереджають про фейкові повідомлення щодо графіків відключення води

"Київводоканал" постачає питну воду і не припиняє роботу.

Киян попереджають про фейкові повідомлення щодо графіків відключення води
Фото: krapka.club

У Києві не буде запроваджено графіків відключення води.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Днями почала поширюватись інформація щодо того, що у Києві нібито будуть вводитись графіки відключення водопостачання. Однак як зазначили у відомстві, така інформація є фейковою.

У підприємстві наголошують, що "Київводоканал" постачає питну воду киянам і не припиняє роботу. Жодної інформації про запровадження графіка не розміщав на офіційному сайті.

"Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Що ж до графіків віжключення світла, то вони завтра діятимуть по всій Україні впродовж доби.

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