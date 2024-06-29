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У Києві на Троєщині чоловік підірвав гранату

Під час обшуків за місцем проживання у чоловіка виявили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

У Києві на Троєщині чоловік підірвав гранату
Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка, який у ніч проти 29 червня підірвав гранату на Троєщині у Києві, внаслідок чого пошкоджені 11 авто. 

Про це ідеться у повідомленні поліції Києва.

"Сьогодні, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав", — ідеться у повідомленні поліції.  

Фото: поліція Києва

Підривником виявися 51-річний місцевий житель, якого правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем проживання.

Фото: поліція Києва

Під час обшуку його квартири поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру, походження зброї встановлюється. 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. 

За вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років. 

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