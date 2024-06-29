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Російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Під обстрілами опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Російські окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за минулу добу обстрілювали Донеччину 13 разів, зафіксовано численні пошкодження житлових будинків. Є загиблі й поранені.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Курахівській громаді Покровського району внаслідок обстрілів знищено будинок. Обстріляні околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Також ворог обстрілював Краматорський район: у Зарічному Лиманської громади поранено людину, а в Подільському Костянтинівської громади повторно пошкоджено будинок.

У Нью-Йорку Торецької громади (Бахмутський район)  чотири людини загинули і п’ять поранені, а в Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, чотири багатоповерхівки і два нежитлові приміщення. В Сіверську один будинок зруйновано і два пошкоджені.

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