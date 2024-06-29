Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 550 дітей

Від початку збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина, більше ніж 1411 дітей зазнали поранень.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"Більш ніж 1962 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 29 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дітей загинули та понад 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.

Протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів: