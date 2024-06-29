ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати. Ключові тези
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
У Києві протестувальники частково заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу (оновлено)
Згадки про «Океан Ельзи»: початок
Згадки про «Океан Ельзи»: початок
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 550 дітей

Понад 1960 українських дітей зазнали поранень.

Внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 550 дітей
Фото: МВС

Від початку збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина, більше ніж 1411 дітей зазнали поранень.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"Більш ніж 1962 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 29 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дітей загинули та понад 1411 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 550, Харківській — 399, Херсонській — 154, Дніпропетровській — 152, Київській — 130.

Протягом останніх днів внаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies