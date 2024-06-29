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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, двоє людей постраждали

Під обстрілами опинилося село Наддніпрянське.

Росіяни обстріляли село на Херсонщині, двоє людей постраждали
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Вранці 29 червня російські окупанти обстріляла село Наддніпрянське на Херсонщині, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини. Внаслідок атаки у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Із забійною травмою голови госпіталізували 41-річного чоловіка, йому надають необхідну допомогу.

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