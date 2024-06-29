Міська рада Вінниці купить військові облігації на 200 мільйонів гривень

Вінницька міська рада у п'ятницю ухвалила рішення про використання майже 225 мільйонів гривень для підтримки Сил оборони. Про це у Facebook розповів мер Сергій Моргунов.

За його словами, 17 мільйонів підуть безпосередньо різним підрозділам українського війська у вигляді субвенцій. Трохи більше 2 мільйонів отримає вінницький полк зв'язку, 5 мільйонів надійдуть на рахунки госпіталю, де лікують захисників.

Інші ж 200 мільйонів вінницькі депутати вирішили спрямувати на закупівлю важкого озброєння. А оскільки в міських рад таких повноважень немає, використали механізм придбання військових облігацій.

Загалом в бюджеті міста на витрати, пов'язані з бепекою та обороною, заклали 1 мільярд гривень - цю суму, як каже мер, хочуть збільшити ще на 200 мільйонів.