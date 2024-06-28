З російського полону вдалося повернути ще десятьох громадян України

Зеленський відзначив зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей.

Попри всі складнощі, з російського полону вдалося повернути ще десятьох наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся в Україну:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також вдалося повернути пʼятьох цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.

“Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей”, - наголосив Зеленський.