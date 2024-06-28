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З російського полону вдалося повернути ще десятьох громадян України

Зеленський відзначив зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей.

З російського полону вдалося повернути ще десятьох громадян України
Наріман Джелял
Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar

Попри всі складнощі, з російського полону вдалося повернути ще десятьох наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся в Україну:

  • Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. 
  • Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. 
  • Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. 

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Також вдалося повернути пʼятьох цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні.

“Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей”, - наголосив Зеленський.

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