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Під обстріли окупантів потрапило Львове на Херсонщині, є жертва

Жінка дорогою до лікарні померла.

Під обстріли окупантів потрапило Львове на Херсонщині, є жертва
село Львове на Херсонщині
Фото: Google Maps

Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка. Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади постраждала 65-річна жінка. На жаль, від отриманих травм жінка померла дорогою до лікарні", — ідеться у повідомленні. 

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