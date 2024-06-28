Під обстріли окупантів потрапило Львове на Херсонщині, є жертва

Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка. Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади постраждала 65-річна жінка. На жаль, від отриманих травм жінка померла дорогою до лікарні", — ідеться у повідомленні.