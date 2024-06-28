Під обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

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Протягом дня ворог понад десять разів атакував Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Постраждали двоє людей: 55-річний чоловік та 53-річна жінка.

Пошкоджені 3 багатоквартирні і 8 приватних будинків. Понівечені 2 ліцеї, адмінбудівля, релігійна установа.

Побиті й 2 господарські споруди, стільки ж гаражів та легковиків, мікроавтобус, парник. Зачепило інфраструктуру, газогони та лінії електропередач.

На Синельниківщині через ворожу атаку пошкоджені 6 приватних будинків, 3 нежитлові споруди, лінія електропередач та газогін.

Наразі у Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. В обласному центрі чутно вибухи. Подробиці згодом.