Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині

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Через російські обстріли Білозерки Херсонської області постраждала 45-річна мирна жителька, також є руйнування.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожих ударів по Білозерці пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль. 45-річна жінка отримала травми передпліччя та шиї. Медики надали потерпілій допомогу.