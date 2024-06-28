Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині

Через російські обстріли Білозерки Херсонської області постраждала 45-річна мирна жителька, також є руйнування.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок ворожих ударів по Білозерці пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль. 45-річна жінка отримала травми передпліччя та шиї. Медики надали потерпілій допомогу.
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