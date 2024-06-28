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Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині

54-річна жінка отримала поранення.

Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Через російські обстріли Білозерки Херсонської області постраждала 45-річна мирна жителька, також є руйнування.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожих ударів по Білозерці пошкоджено житловий будинок та цивільний автомобіль. 45-річна жінка отримала травми передпліччя та шиї. Медики надали потерпілій допомогу.

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