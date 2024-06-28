Зеленський: український план завершення війни буде готовим до кінця року

Наразі триває робота щодо тих пунктів, які обговорювали на установчому Глобальному саміті миру. Але план щодо решти пунктів підготують також.

Якби мир залежав від України, то цієї війни не було б. Її розв'язав Путін, і завершувати поки не збирається, сказав український президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словенії.

Дипломатичний шлях, обраний Україною, є її ініціативою, оскільки вона – жертва у цій війні. Після Глобального саміту миру Україна працює над трьома детальними планами.

"Енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання, я впевнений, ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом", – сказав він.

Плани щодо інших пунктів формули миру будуть готові і презентовані партнерам. Загалом план буде готовий у цьому році.

"Дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", – сказав Зеленський.

Однак Росія розуміє лише силу, тому, паралельно з дипломатією, Україна посилює своє озброєння.