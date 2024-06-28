На Тернопільщині інформатор ворога отримав 15 років тюрми за держзраду

З серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через мессенджер пересилав співробітнику російської спецслужби розвідувальну інформацію.

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за держзраду засуджено чоловіка, жителя с. Старий Тараж Кременецького району, який зливав ворогу інформацію про електропідстанції у Тернопільській і Хмельницькій областях для нанесення ракетних ударів по них. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурор довів у суді, що засуджений у серпні 2022 року познайомився в інтернеті із співробітником ФСБ, який запропонував здобувати й передавати розвідувальну інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації працівників правоохоронних органів та ЗСУ.

З серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через мессенджер пересилав співробітнику російської спецслужби інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій у Тернопільській і Хмельницькій областях, з метою нанесення збройними силами РФ ракетних ударів по них.

Також доведено причетність засудженого до поширення в інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України, возвеличення її військових. Використовуючи профіль в одній із соцмереж, чоловік активно висловлював підтримку діям бойовиків «ДНР» та найманців ПВК «Вагнер», а також виправдовував воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, нещодавно 15 років тюрми отримав російський агент, який корегував ракетні удари по Одесі. Також одесит збирав дані про розташування комплексів ППО.