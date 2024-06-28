У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Тернопільщині інформатор ворога отримав 15 років тюрми за держзраду

З серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через мессенджер пересилав співробітнику російської спецслужби розвідувальну інформацію.

На Тернопільщині інформатор ворога отримав 15 років тюрми за держзраду
Фото: Тернопільська обласна прокуратура

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за держзраду засуджено чоловіка, жителя с. Старий Тараж Кременецького району, який зливав ворогу інформацію про електропідстанції у Тернопільській і Хмельницькій областях для нанесення ракетних ударів по них. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурор довів у суді, що засуджений у серпні 2022 року познайомився в інтернеті із співробітником ФСБ, який запропонував здобувати й передавати розвідувальну інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, місця дислокації працівників правоохоронних органів та ЗСУ.

З серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через мессенджер пересилав співробітнику російської спецслужби інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій у Тернопільській і Хмельницькій областях, з метою нанесення збройними силами РФ ракетних ударів по них. 

Також доведено причетність засудженого до поширення в інтернеті матеріалів із запереченням збройної агресії РФ проти України, возвеличення її військових. Використовуючи профіль в одній із соцмереж, чоловік активно висловлював підтримку діям бойовиків «ДНР» та найманців ПВК «Вагнер», а також виправдовував воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, нещодавно 15 років тюрми отримав російський агент, який корегував ракетні удари по Одесі. Також одесит збирав дані про розташування комплексів ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies