Директору департаменту КМДА вручили підозру по справі про прибирання шин із блокпостів

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний отримав підозру по справі про прибирання території міста від шин, які кияни масово звозили на блокпости на початку повномасштабного вторгнення.

Підозру йому вручили представники слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві. У КМДА назвали це "дискредитацією столичної влади".

Після того, як шини стали непотрібними, Управління екології та природних ресурсів КМДА (на той момент так називався структурний підрозділ) отримало доручення прибрати безхазяйні відходи.

"І через систему публічних закупівель Prozorro був визначений виконавець робіт. Із переможцем тендеру уклали договір, який передбачав вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та перероблення. Шини оперативно прибрали з майданчиків зберігання, а на підтвердження виконання робіт було здійснено відеофіксацію. Із моменту потрапляння безхазяйних відходів до підрядника, у них з’явився цілком конкретний власник, який мав їх утилізувати. Водночас претензією правоохоронних органів є те, що Управління не проконтролювало процес утилізації шин, хоча це є відповідальністю підрядника", – йдеться у заяві КМДА.

Міська адміністрація вважає вручення цієї підозри політичним тиском, але заявила про готовність співпрацювати зі слідством.