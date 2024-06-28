Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Фінляндія передає Украні 24-й пакет військової допомоги

Заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 млн євро.

Фінляндія передає Украні 24-й пакет військової допомоги
Президенти України і Фінляндії у Мюнхені
Фото: Офіс президента

Президент Фінляндії Александер Стубб на пропозицію уряду ухвалив рішення про передачу Україні 24-го пакета військової допомоги.

Про це із посилання на Міноборони Фінляндії пише "Європейська правда".

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 млн євро.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 млрд євро.

Щоб забепечити безпечне надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.

  • Обсяг допомоги Україні, який надала Фінляндія, склав вже 3 мільярди євро. З них мільярд пішов на розвиток нашої країни, решта на оборонне обладнання. 
  • Раніше Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по російській території.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies