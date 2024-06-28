Фінляндія передає Украні 24-й пакет військової допомоги

Заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 млн євро.

Президенти України і Фінляндії у Мюнхені

Президент Фінляндії Александер Стубб на пропозицію уряду ухвалив рішення про передачу Україні 24-го пакета військової допомоги.

Про це із посилання на Міноборони Фінляндії пише "Європейська правда".

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 млн євро.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 млрд євро.

Щоб забепечити безпечне надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.