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У США помер український винахідник і начальний пластун Любомир Романків

У 90-ті роки Романків залучив та інвестував щонайменше 500 000 доларів в розвиток Пласту.

У США помер український винахідник і начальний пластун Любомир Романків
Фото: day.kyiv.ua

На 93 році життя у США помер український винахідник, начальний пластун Любомир Романків.

Про це повідомив історик Юрій Юзич, пише Історична правда.

“Сьогодні вночі (за українським часом) у США помер український винахідник, Начальний Пластун Любомир Романків. Третій український Chief scout, який у 90-ті роки залучив та інвестував щонайменше 500 000 доларів в розвиток Пласт ‒ український скаутинг”, ‒ зазначив Юзич.

Історик додав, що саме завдяки Романківу у значній мірі український скаутинг став наймасовішим молодіжним рухом в Україні.

Любомир Романків ‒ автор і співавтор більше 65 патентів. Зокрема саме він придумав, працюючи провідним інженером ІВМ, як записувати і зчитувати інформацію із жорстких дисків. Кожного разу, як включаємо компʼютер ‒ починає працювати щонайменше 7 винаходів українця Романківа. Його імʼя занесення до галереї слави у США.

Біографія Романківа

Романків народився у 1931 році на Львівщині. З 12-ти років став членом тогочасного таємного Пласту, який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою “Виховні спільноти української молоді” (ВСУМ).

Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до Пласту в баварському місті Берхтесгаден. Вихованець гуртка “Вовки” у курені імені Святослава Завойовника. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь пластуна-скоба.

Ще в Німеччині пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників ‒ новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної карʼєри, став співорганізатором Пласту в Едмонтоні. Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо.

Більше 10 років загалом присвятив виховній праці у Пласті, працюючи із дітьми безпосередньо (після переїзду до США у 1958-1961 роках був ще юнацьким виховником у Бостоні).

Романків ‒ ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів. Зрештою став одним із ключових лідерів Пласту в діаспорі. У 1990-х роках, як голова Головної пластової ради брав безпосередньо участь у перших чотирьох зʼїздах відродженого Пласту в Україні.

Зібрав кошти та особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі ‒ де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників. Одні лише Нідерланди потребували 45 000 доларів, які він і знайшов.

Романків ‒ ініціатор та учасник першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбулся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських оганізацій України і Європи. Саме Любомир вперше не лише теоретично поставив задачу розгортання Пласту по всій Україні, але організував системне фінансування цього проєкту у перші 5 років. Опісля цю ініціативу підхопив Богдан Гаврилишин.

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