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ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"

Чинний господар Білого дому не показав виборцям, що здатен бути президентом ще чотири роки.

ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Прихильники демократів дивляться дебати наживо
Фото: EPA/UPG

Експерти американського телеканалу CNN, який проводив перші теледебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом, заявили, що у Демократичній партії просто зараз панує "паніка" через те, як чинний президент виглядав в очах виборців під час етеру.

Байден, за словами політичних коментаторів, "говорив нечітким голосом, часто втрачав думку, не зміг зрозуміло висловити позицію щодо деяких важливих для демократів питань". Найбільшою ж проблемою стало те, що господар Білого дому не досяг головної мети: показати виборцям, що він не є занадто старим для ще одного терміну. 

Ситуація для демократів "настільки серйозна, що вони прагнуть дій". Йдеться навіть про сценарій, за якого однопартійці вимагатимуть від Байдена відмовитися від планів балотуватися. 

Що ж до Трампа, то в його відповідях на запитання "було багато брехні і перекручування фактів". Проте енергійність та чіткість його висловлювань "не залишили Байдену шансів". 

 

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