ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"

Чинний господар Білого дому не показав виборцям, що здатен бути президентом ще чотири роки.

Експерти американського телеканалу CNN, який проводив перші теледебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом, заявили, що у Демократичній партії просто зараз панує "паніка" через те, як чинний президент виглядав в очах виборців під час етеру.

Байден, за словами політичних коментаторів, "говорив нечітким голосом, часто втрачав думку, не зміг зрозуміло висловити позицію щодо деяких важливих для демократів питань". Найбільшою ж проблемою стало те, що господар Білого дому не досяг головної мети: показати виборцям, що він не є занадто старим для ще одного терміну.

Ситуація для демократів "настільки серйозна, що вони прагнуть дій". Йдеться навіть про сценарій, за якого однопартійці вимагатимуть від Байдена відмовитися від планів балотуватися.

Що ж до Трампа, то в його відповідях на запитання "було багато брехні і перекручування фактів". Проте енергійність та чіткість його висловлювань "не залишили Байдену шансів".