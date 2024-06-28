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У Словаччині потяг в'їхав в автобус, загинули шестеро людей

Інцидент стався на переїзді, який обладнано шлагбаумами.

У Словаччині потяг в'їхав в автобус, загинули шестеро людей
Фото: EPA/UPG

Поїзд Eurocity, який здійснював рейс Прага-Будапешт, зіткнувся з автобусом на півдні Словаччини. Внаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, усі пасажири автобуса.

Як повідомляє Associated Press, на борту потяга перебували близько 100 осіб. Четверо з них зазнали ушкоджень, їх ушпиталили. Інших автомобільним транспортом відвезли до угорського кордону.

Внаслідок зіткнення спалахнув перший вагон поїзда, у якому перебував машиніст - громадянин Чехії. Йому вдалося самостійно залишити кабіну, обмежившись невеликими опіками.

Влада поки не може назвати причину аварії. Переїзд, на якому сталося зіткнення, обладнано захисними шлагбаумами. 

Свої співчуття родинам загиблих висловив президент Словаччини Петер Пеллегріні, який перебуває у Брюсселі на саміті лідерів ЄС. Він також сподівається, що у майбутньому "подібні трагедії оминуть країну".  

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