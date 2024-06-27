У Польщі для захисту кордону від нелегалів створять спецпідрозділи

Від початку року на відрізку польсько-білоруського кордону зафіксували близько 20 тис. спроб нелегального перетину.

У Польщі створять спецпідрозділи прикордонників для захисту рубежів від агресивних дій нелегальних мігрантів.

Про це в Сеймі Польщі заявив заступник глави МВС країни Чеслав Мрочек, пише "Укрінформ".

За словами Мрочека, це потрібно було зробити вже давно.

Він нагадав, що два місяці тому на охорону кордону із Білоруссю посилили додатковими силами поліції, а зараз його захищають військові, поліцейські і прикордонники з усієї Польщі, які мають багатий досвід у такого роду діях і навчають інших.

За даними Підляського відділу Прикордонної служби Польщі, упродовж минулої доби зафіксовано 150 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Зокрема, іноземці кидали з білоруського боку кордону у польських силовиків камінням.

А від початку року на цьому відрізку польсько-білоруського кордону зафіксовано близько 20 тис. спроб нелегального перетину кордону.