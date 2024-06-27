Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
ГоловнаСвіт

У Польщі для захисту кордону від нелегалів створять спецпідрозділи

Від початку року на  відрізку польсько-білоруського кордону зафіксували близько 20 тис. спроб нелегального перетину.

У Польщі для захисту кордону від нелегалів створять спецпідрозділи
Польсько-білоруський кордон
Фото: РАР

У Польщі створять спецпідрозділи прикордонників для захисту рубежів від агресивних дій нелегальних мігрантів.

Про це в Сеймі Польщі заявив заступник глави МВС країни Чеслав Мрочек, пише "Укрінформ".

За словами Мрочека, це потрібно було зробити вже давно.

Він нагадав, що два місяці тому на охорону кордону із Білоруссю посилили додатковими силами поліції, а зараз його захищають військові, поліцейські і прикордонники з усієї Польщі, які мають багатий досвід у такого роду діях і навчають інших.

За даними Підляського відділу Прикордонної служби Польщі, упродовж минулої доби зафіксовано 150 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Зокрема, іноземці кидали з білоруського боку кордону у польських силовиків камінням. 

А від початку року на цьому відрізку польсько-білоруського кордону зафіксовано близько 20 тис. спроб нелегального перетину кордону.

  • Із 24 червня солдати польської жандармерії розпочали службу на кордоні з Білоруссю.
  • Цього року Польща визначила буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати стороннім особам, яка в деяких місцях сягатиме 2 км. Також планують затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю.
  • Загалом Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів.
  • У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та Балтійськими країнами. 
  • Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Східний щит” побудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи виявлення й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies