У Польщі для захисту кордону від нелегалів створять спецпідрозділи

У Польщі створять спецпідрозділи прикордонників для захисту рубежів від агресивних дій нелегальних мігрантів.
Про це в Сеймі Польщі заявив заступник глави МВС країни Чеслав Мрочек, пише "Укрінформ".
За словами Мрочека, це потрібно було зробити вже давно.
Він нагадав, що два місяці тому на охорону кордону із Білоруссю посилили додатковими силами поліції, а зараз його захищають військові, поліцейські і прикордонники з усієї Польщі, які мають багатий досвід у такого роду діях і навчають інших.
За даними Підляського відділу Прикордонної служби Польщі, упродовж минулої доби зафіксовано 150 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Зокрема, іноземці кидали з білоруського боку кордону у польських силовиків камінням.
А від початку року на цьому відрізку польсько-білоруського кордону зафіксовано близько 20 тис. спроб нелегального перетину кордону.
- Із 24 червня солдати польської жандармерії розпочали службу на кордоні з Білоруссю.
- Цього року Польща визначила буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати стороннім особам, яка в деяких місцях сягатиме 2 км. Також планують затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю.
- Загалом Польща витратить на укріплення свого східного кордону 2,6 млрд доларів.
- У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та Балтійськими країнами.
- Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Східний щит” побудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи виявлення й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.