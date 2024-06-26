Німеччина, Франція і низка країн ЄС домоглися послаблення санкцій проти Білорусі

Вони заявляють, що Мінськ не є стороною війни, тож щодо нього не треба застосовувати санкції, аналогічні антиросійським.

Німеччина, Франція і низка країн-експортерів домоглися послаблення санкцій проти Білорусі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Через ФРН країнам Євросоюзу не вдалося домовитися про всеосяжну заборону ЄС на експорт транспортних засобів. Тож до Білорусі заборонять тільки ті авто, які можна використати у військових цілях.

Підтримав послаблення санкцій проти Мінська Париж. Винятками зроблять лише предмети розкоші, як-от вироби зі шкіри, парфумерію і вина.

Причинами запровадження санкцій проти Білорусі стала підтримка війни Росії проти України, а також митний союз республіки з РФ, де товари можуть вільно переміщуватися з однієї країни в іншу.

Противники обмежувальних заходів заявляли, що Білорусь наразі не є стороною війни, тому не треба на неї поширювати таку ж силу санкцій, як на РФ.