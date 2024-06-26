МКС засудив лідера повстанців у Малі за воєнні злочини

Аль-Хасана Махмуда засудили за воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час однорічного правління ісламістських бойовиків у Тімбукту в 2012 році. Його злочини проти жінок були особливо "помітними".

Міжнародний кримінальний суд виніс сьогодні обвинувальний вердикт у справі пов’язаного з Аль-Каїдою джихадиста, звинуваченого у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час режиму терору в Малі.

Про це пише Німецька хвиля.

Аль-Хасан Аг Абдул Азіз Аг Мохамед Аг Махмуд буде засуджений пізніше, але злочини, за які він визнаний винним, передбачають довічне ув'язнення. Обвинувачення, висунуті проти нього, включали тортури, зґвалтування та сексуальне рабство, а також руйнування релігійних та історичних будівель.

Вважається, що злочини вчинили, коли повстанці, пов’язані з Аль-Каїдою, ‒ угруповання, відоме як Ансар Дайн, ‒ майже на рік захопили стародавнє малійське місто Тімбукту на початку 2012 року. Прокурори звинуватили Аль-Хасана в особистому нагляді за ампутаціями та побиттям, коли він служив начальником поліції під час правління Ансара Дайна у місті. Мешканці міста жили у страху перед ним.

Інші звинувачення, висунуті проти Аль-Хасана, включали спостерігання за відсіканням рук людям. Тодішній головний прокурор Фату Бенсуда розповів про один такий випадок під час суду, описавши ампутацію чоловіка, звинуваченого в дрібній крадіжці.

За словами Бенсуди, Аль-Хасана звинуватили у нападах на жінок.

“Багатьох примушували до шлюбу. Їх ув'язнювали і їх неодноразово гвалтували члени озброєної групи”, ‒ сказав прокурор.

Аль-Хасан брав участь в організації таких шлюбів, заявив прокурор суддям. Він процитував слова однієї жертви зґвалтування: “Від мене залишився лише труп”.

Прокуратура також звинуватила Аль-Хассана у шмаганні жінок, звинувачених у подружній зраді.

Малі під владою ісламіських повстанців

Бойовики “Аль-Каїди в ісламському Магрибі” та “Ансар Дайн” використали повстання етнічних туарегів на півночі Малі в 2012 році, захопивши контроль над малійськими містами. Їх витіснила військова операція під проводом Франції у 2013 році.

Малі залишається втягнутою в ісламістський повстанський рух разом зі своїми сусідами Буркіна-Фасо та Нігером уже понад десять років. Три західноафриканські країни нещодавно потрапили під владу військових після переворотів.

Справа Аль-Хасана повторила справу Ахмада Аль-Факі Аль-Махді, ще одного члена “Ансар Дайн”, засудженого МКС до дев'яти років ув'язнення у 2016 році за руйнування релігійних святинь у Тімбукту, внесених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2021 році вирок було скорочено до двох років за апеляцією.