УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
ГоловнаСвіт

В Іспанії суд вперше застосував закон про амністію для сепаратистських активістів

Виправдано, зокрема, колишнього міністра внутрішніх справ каталонського уряду Мікеля Буча.

В Іспанії суд вперше застосував закон про амністію для сепаратистських активістів
Фото: EPA/UPG

Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію до двох сепаратистських активістів, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ каталонського уряду Мікеля Буча і колишнього охоронця ексглави Каталонії Карлеса Пучдемона.

Це рішення є першим у своєму роді з моменту набуття чинності суперечливого закону про амністію в Іспанії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Буча засудили до чотирьох з половиною років ув'язнення за розтрату коштів і обман. Йому також на 20 років заборонили обіймати посади за те, що він найняв колишнього сержанта каталонської регіональної поліції як радника, щоб забезпечувати поліцейський захист Пучдемона.

Адвокати Буча звернулися до Верховного суду Каталонії з проханням амністувати його на тій підставі, що він не отримав жодної користі від своєї попередньої роботи, а тому його справа підпадає під амністію.

Суд прийняв рішення на користь потерпілих і скасував як кримінальну, так і цивільну відповідальність Буча і колишнього охоронця Пучдемона, а також погасивши їхні судимості.

  • Наприкінці травня нижня палата парламенту Іспанії остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів. Суди мають до двох місяців, щоб застосувати закон, який амністує сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії з 2011 року.
  • Законопроєкт викликав масові протести протягом останніх кількох місяців, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію, яка планує оскаржити його в судах.
  • Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies