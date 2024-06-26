В Іспанії суд вперше застосував закон про амністію для сепаратистських активістів

Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію до двох сепаратистських активістів, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ каталонського уряду Мікеля Буча і колишнього охоронця ексглави Каталонії Карлеса Пучдемона.

Це рішення є першим у своєму роді з моменту набуття чинності суперечливого закону про амністію в Іспанії.

Буча засудили до чотирьох з половиною років ув'язнення за розтрату коштів і обман. Йому також на 20 років заборонили обіймати посади за те, що він найняв колишнього сержанта каталонської регіональної поліції як радника, щоб забезпечувати поліцейський захист Пучдемона.

Адвокати Буча звернулися до Верховного суду Каталонії з проханням амністувати його на тій підставі, що він не отримав жодної користі від своєї попередньої роботи, а тому його справа підпадає під амністію.

Суд прийняв рішення на користь потерпілих і скасував як кримінальну, так і цивільну відповідальність Буча і колишнього охоронця Пучдемона, а також погасивши їхні судимості.