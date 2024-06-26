Норвегія запасатиме зерно на випадок глобальної кризи

Мета країни - забезпечити населення продукцією на три місяці в разі повного припинення торгівлі та виробництва.

Апокаліптичний сценарій чи стратегічне мислення: уряд Норвегії вирішив створити в країні запас зернових, який може врятувати населення на випадок певного глобального потрясіння.

Як пише Associated Press, угоду про накопичення 30 тисяч тонн зерна упродовж двох років було підписано міністром продовольства Гейром Поллестадом, міністром фінансів Тригве Ведумом та чотирма приватними компаніями. Пшениця зберігатиметься на вже створених базах і має бути доступною на вимогу уряду у будь-який момент.

Чиновники визнають, що на рішення запасати продовольство вплинули події останніх років: пандемія коронавірусу, війна в Україні та кліматичні зміни. "Ми маємо бути готові до немислимого", - говорять в уряді.

Мета проєкту полягає в тому, щоб до кінця десятиліття запаси зерна сягнули позначки у 82,5 тисячі тонн. Цього, за підрахунками, має вистачити для усього населення країни на три місяці, якщо торгівля та виробництво повністю зупиняться.