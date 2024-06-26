Джуліан Ассанж прибув на острів, де формалізує мирову угоду з правосуддям США

Найвідоміший інформатор планети Джуліан Ассанж за крок від свободи. Вчорашній в'язень британської тюрми вже прибув на острів Сайпан у Тихому океані, де поставить крапку у своїй судовій епопеї.

Як пише BBC, заморська територія США обрана місцем для виконання мирової угоди, якої Ассанжу вдалося досягнути з американською владою. У суді на острові засновник WikiLeaks офіційно визнає свою провину за одним із 18 звинувачень щодо шпигунства та розповсюдження конфіденційної військової інформації. Після цього він вийде із зали вільною людиною - Штати погодилися не застосовувати до нього покарання.

З Сайпану Ассанж вирушить до Австралії - своєї рідної країни. Повернення журналіста додому теж було однією з умов припинення його кримінального переслідування. Його адвокат Грег Барнс стверджує, що чоловік зможе "нарешті жити своїм життям".

Загалом інформатор провів у статусі обвинуваченого довгих 14 років: останніх 5 він просидів у в'язниці у Сполученому Королівстві під загрозою екстрадиції до США, до цього переховувався у Лондоні в посольстві Еквадору.