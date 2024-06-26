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Імператор Японії приїхав до Британії з державним візитом, який відкладався через Covid

Нарухіто у 2020 році мала приймати ще Єлизавета ІІ, натомість це зробив Чарльз ІІІ.

Імператор Японії приїхав до Британії з державним візитом, який відкладався через Covid
Король Чарльз ІІІ та імператор Нарухіто
Фото: EPA/UPG

Попри боротьбу з онкологічним захворюванням, король Великої Британії Чарльз ІІІ зміг особисто привітати у Букінгемському палаці імператора Японії Нарухіто, що прибув до Лондона з давно запланованим державним візитом.

Як пише Reuters, правитель мав завітати до британської столиці ще у 2020 році, проте цим планам завадила пандемія Covid. Організувати зустріч монархів вдалося лише через чотири роки - і на Туманному Альбіоні за цей час на зміну Єлизаветі II прийшов Чарльз.

Нарухіто віддав шану померлій королеві та відзначив успіхи її наступника у справах зміцнення дипломатичних зв'язків та захисту навколишнього середовища. У відповідь Чарльз відзначив, що відносинам британців та японців "не стає на заваді навіть географія" і пожартував, що йдеться не лише про те, що обидві нації "люблять пити чай та говорити про погоду". 

Державний візит японської делегації триватиме три дні. Через передвиборчу кампанію у Сполученому Королівстві деякі звичні політичні елементи зустрічі іноземних гостей будуть відсутні: прем'єр-міністр Ріші Сунак не зможе прийняти Нарухіто у своїй резиденції на Даунінґ-стріт, хоча і він, і лідер опозиції Кір Стармер були присутні на королівському банкеті. 

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