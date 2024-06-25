Китай може хвилюватися через візит Путіна до КНДР, ‒ Держдеп

Китай може бути стурбованим тим, що візит російського президента Володимира Путіна до Північної Кореї минулого тижня спонукатиме Пхеньян вжити “провокаційних” кроків.
Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters.
Такі кроки, на думку Кембпелла, можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії.
“Я вважаю, що можна сказати ‒ Китай дещо стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю. Пекін вказав на це в деяких наших взаємодіях, і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цим”, ‒ заявив дипломат.
США вважають, що Китай і Росія перебувають у “глибокому стратегічному партнерстві”, хоча між ними існує напруженість в Арктиці, Центральній Азії, а тепер і щодо Північної Кореї.
Заступник держсекретаря сказав, що в майбутньому між Москвою та Пекіном може “відродитися напруга”, але неможливо передбачити, як ця ситуація виглядатиме через десятиліття.
“Наразі цей союз є потужним. Він стійкий і вплинув на поля битв у Європі”, ‒ додав Кембелл.
- Кемпбелл заявив також, що в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
- Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України.