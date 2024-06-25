Китай може хвилюватися через візит Путіна до КНДР, ‒ Держдеп

У майбутньому між Москвою та Пекіном може “відродитися напруга”.

Китай може бути стурбованим тим, що візит російського президента Володимира Путіна до Північної Кореї минулого тижня спонукатиме Пхеньян вжити “провокаційних” кроків.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters.

Такі кроки, на думку Кембпелла, можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії.

“Я вважаю, що можна сказати ‒ Китай дещо стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю. Пекін вказав на це в деяких наших взаємодіях, і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цим”, ‒ заявив дипломат.

США вважають, що Китай і Росія перебувають у “глибокому стратегічному партнерстві”, хоча між ними існує напруженість в Арктиці, Центральній Азії, а тепер і щодо Північної Кореї.

Заступник держсекретаря сказав, що в майбутньому між Москвою та Пекіном може “відродитися напруга”, але неможливо передбачити, як ця ситуація виглядатиме через десятиліття.

“Наразі цей союз є потужним. Він стійкий і вплинув на поля битв у Європі”, ‒ додав Кембелл.