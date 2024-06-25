Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаСвіт

Китай може хвилюватися через візит Путіна до КНДР, ‒ Держдеп

У майбутньому між Москвою та Пекіном може “відродитися напруга”.

Китай може хвилюватися через візит Путіна до КНДР, ‒ Держдеп
Фото: EPA/UPG

Китай може бути стурбованим тим, що візит російського президента Володимира Путіна до Північної Кореї минулого тижня спонукатиме Пхеньян вжити “провокаційних” кроків.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters.

Такі кроки, на думку Кембпелла, можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії.

“Я вважаю, що можна сказати ‒ Китай дещо стурбований тим, що відбувається між Росією та Північною Кореєю. Пекін вказав на це в деяких наших взаємодіях, і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цим”, ‒ заявив дипломат.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

США вважають, що Китай і Росія перебувають у “глибокому стратегічному партнерстві”, хоча між ними існує напруженість в Арктиці, Центральній Азії, а тепер і щодо Північної Кореї.

Заступник держсекретаря сказав, що в майбутньому між Москвою та Пекіном може “відродитися напруга”, але неможливо передбачити, як ця ситуація виглядатиме через десятиліття.

“Наразі цей союз є потужним. Він стійкий і вплинув на поля битв у Європі”, ‒ додав Кембелл.

  • Кемпбелл заявив також, що в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
  • Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies